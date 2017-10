Leuven bestraalt kankerpatiënten dubbel zo snel

Een grote groep kankerpatiënten die bestraald wordt in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, zal voortaan behandeld worden met nieuwe apparatuur. Het nieuwe bestralingstoestel Halcyon kan tot twee keer sneller bestralen dan de vorige variant, en dat is een primeur in Europa. Het UZ Leuven is het enige ziekenhuis in Europa dat over deze apparatuur beschikt en zorgt zo voor een hele nieuwe ervaring van de patiënt. Het toestel is vooral van groot belang voor patiënten die hoge dosissen moeten krijgen en zorgt naast de snelle bestraling ook voor het comfort van patiënten. Het is niet alleen ruimer, maar ook stiller voor de persoon in behandeling. Toch zijn de oudere toestellen nog niet afgeschreven. Voor patiënten met een complexere vorm van kanker of gevoelige patiënten zoals kinderen, is het nog steeds beter om een behandeling te krijgen met de apparatuur van de vorige generatie.