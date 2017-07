Leuk maar fake news: antikapitalisten in McDonald's

Enkele beelden gingen viraal op sociale media: punkers die doodleuk hamburgers schrokken in een McDonald's. In diezelfde hamburgerketen schoof een actievoerder braaf aan met de slogan 'Kampf dem Kapital' op zijn rug. Strijd tegen het kapitaal door de vijand te verslaan met zijn eigen vettigheid! "F*ck Kapitalism! F*ck big companies! One Big Mac menu, please", tweette ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Gniffel, gniffel, maar helaas: de beelden hadden niets te maken met de gewelddadige protestacties in Hamburg. Als je 'Kampf dem Kapital' googelt, duikt dezelfde foto in heel veel varianten op, onder meer op blogs van minstens drie jaar geleden. De bron van de punkers heet 'Hitlerkatzenpornobibel'. Dat is géén alternative fact.