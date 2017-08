Leterme ziet dood in ogen bij aardbeving

De Jiuzhaigou-regio, in het zuidwesten van China, werd deze week getroffen door een zware aardbeving. Voormalig premier Yves Leterme bevond zich vlak bij het epicentrum, in een hotel dat deels vernield werd, en stond naar eigen zeggen doodsangsten uit. "Even dacht ik dat mijn laatste uur geslagen had", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Als het plafond nu instort, is het met mij gedaan." Leterme wist via de nooduitgang te vluchten. Een twintigtal mensen kwamen om. "Er zijn ook 107 naschokken geteld, ongeveer om de minuut beefde de aarde."