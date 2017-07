Lesbos staat 'op ontploffen' door wanhopige migranten

De politie werd met stenen bekogeld en reageerde met traangas, er zijn geen gewonden gevallen. De slechte omstandigheden waarin migranten hun beslissing moeten afwachten, leiden tot grote spanning op het eiland. Migrantengroepen raken voortdurend slaags met elkaar en hulpverleners zeggen dat de psychische nood torenhoog is. Een aantal migranten is twee weken geleden in hongerstaking gegaan. "We zien steeds meer mensen met depressie, zelfmoordneigingen, psychoses, mensen die zichzelf snijden, met ernstige paniekaanvallen en posttraumatische stresssymptomen", zegt Achilleas Tzemos van Artsen zonder Grenzen.