Leko alsmaar minder 'klein trainertje'

Wat een goede wedstrijd, en wat een goed Club Brugge. Het is autoritair leider in een knotsgekke competitie waarin niets is wat het lijkt. Het voetbal dat blauw-zwart gisteravond etaleerde op Mambour kunnen we catalogeren onder het beste wat we dit seizoen al zagen op de Belgische velden. Snelle balcirculatie, diepgang, kansen, en als het nodig was een sterke doelman Horvath. "Ik zei het toch?", grijnsde Ivan Leko achteraf. "Dit zijn momenteel de twee beste ploegen van België." In de zomer zagen de bookmakers de toekomst van Leko niet rooskleurig in - grote kans om de kerst niet te halen.