Lekker Ierland bestaat

'Eerst dacht ik dat niemand zat te wachten op een kookboek over Ierland', geeft Yvette van Boven toe. 'Maar het zat al zo lang in mijn hoofd.' En nu is het er: Home Sweet Home. We trokken samen met de Nederlandse auteur naar haar geboorteland, op zoek naar de herkomst van al dat lekkers.

Op de plaats van afspraak in Schiphol is het niet lang zoeken naar Yvette. Ze is aanwezig, vrolijk, groot en warm en stelt me meteen aan iedereen voor. Haar man Oof, fotograaf van dienst, is nog groter dan zij. Wat heeft zo'n oer-Nederlandse vrouw met Ierland, vraagt een mens zich af. Haar ouders wilden in de jaren 60 graag wat meer vrijheid, weg uit het conservatieve Nederlandse milieu waarin ze opgroeiden, en namen de wijk naar Ierland.