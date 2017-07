Lekker foute fata morgana's

Een charmante pier met zicht op de zee. Een zonnig vakantieoord. Prachtige oude gebouwen. Op het eerste gezicht heeft fotografe Brenda Lou Schaub het nogal begrepen op landschappen en stillevens. Pittoresk, daar niet van. Maar een beetje saai, niet? Tot je een tweede keer kijkt. Beter kijkt. Een instantglimlach verzekerd. Tiens, in die zee ontbreekt een stukje? En wat is die vreemde kreuk die door de wolkenmassa loopt? Wat eerst aardig en mooi was, is plots intrigerend. Brenda Lou Schaub focuste zich voor haar eindwerk niet op landschappen.