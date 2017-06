Leider van de nieuwe lichtingaanvallers

Aan talent geen gebrek, zei bondscoach Kevin De Weert over het Belgische wielrennen anno 2017. Over Greg Van Avermaet moeten we het even niet hebben. Philippe Gilbert is een verhaal apart. In het Belgische wielrennen belichamen zij niet de toekomst; over vijf jaar zijn Gilbert en Van Avermaet wellicht gestopt. Tegen die tijd moeten Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke op hun toppunt zijn. Gisteren reden ze de finale van het Belgische kampioenschap. En wat voor een.