Leer eten wat de visser vangt

Vlamingen zijn vrij traditioneel in hun visverbruik. Ze kiezen voornamelijk voor kabeljauw, zalm en tong. "Het is een hele opgave om de smaak van de consument te verruimen en hem aan te sporen eens een andere vis te eten", zegt Liliane Driesen, woordvoerster van VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing). Het initiatief Vis van het Jaar en de actie Vis van de Maand in de visverkooppunten moet daar verandering in brengen. "De keuze van de vissen gebeurt altijd in overleg met de visserijsector. Op die manier zijn we zeker dat er voldoende aanbod is."