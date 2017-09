Laten we ophouden met het opbod tussen minderheden

Beste Lorin Parys, "Als de onwetendheid zo onpeilbaar diep is dat we alle moslims als een monolithisch blok beschouwen waarbinnen iedereen identiek denkt en handelt, dan winnen we een oorkonde voor imbeciliteit." Klinkt dit citaat je bekend in de oren? Hopelijk wel, want het komt uit een column van jouw hand, uit 2015. Nu is het toch wel bijzonder jammer dat eenzelfde mildheid en begripvolle reactie ver te zoeken is na je uitspraak over de beslissing van het OCMW in Leuven om hoofddoeken toe te laten in alle functies. Want, zeg je: "Wat moet iemand bijvoorbeeld met een homoseksuele geaardheid denken als hij aan de balie komt en geholpen wordt door iemand die middels haar kleding communiceert dat ze homoseksualiteit niet tolereert?"