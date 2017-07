Landen of crashen

"We hebben de laatste dagen zoveel met elkaar gepraat. Nu is het stilaan tijd om te beslissen. Anders wordt de druk te groot en dreigt een crisis", vertelde een regeringsbron gisterenavond laat. Bij het ter perse gaan van deze krant zaten de topministers van de regering nog altijd samen op het kasteel van Hertoginnedal. Het wordt stilaan erop of eronder voor het langverwachte zomerakkoord. Premier Charles Michel wil deze week een akkoord sluiten over een pakket aan belangrijke dossiers: de begrotingsopmaak, de invoering van een nieuwe vermogenstaks, de hervorming van de vennootschapsbelasting en nog een reeks maatregelen voor de arbeidsmarkt.