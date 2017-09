Lachen met rednecks

"Honey, I'll roll over, let you cram it in my back door / I ain't gonna be one of them Mary Magdelene whores / My pussy belongs to Jesus."Prijzen voor fijnzinnigheid zullen Makenzie Green en Jasmin Kaset van Birdcloud niet meteen winnen, maar dubbelzinnig zijn ze wel. Countrypunksongs als 'Indianer' en 'Saving Myself for Jesus' zijn schijnbaar anthems uit het door rednecks bevolkte zuiden van de VS, waar de Bijbel nog steeds de manier van leven voorschrijft, maar bovenal steken de twee muzikanten de draak met die levensstijl.