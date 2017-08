Labour bekent kleur en kiest radicaal voor 'soft brexit'

De Labour-leiding kreeg van tegenstanders lang de kritiek dat ze geen duidelijk standpunt innam over welke deal Groot-Brittannië na de brexit moet nastreven. Dat standpunt is er nu. Keir Starmer, de Labour- schaduwminister voor de brexit, verklaarde in een opiniebijdrage dat een transitieperiode nodig is om te vermijden dat de economie "op de rand van de afgrond" terechtkomt. Zo kunnen goederen en diensten blijven bewegen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië terwijl de complexe onderhandelingen over het permanente akkoord worden voortgezet.