Laat de getuigenissen over Vlaamse Harvey Weinsteins maar komen

Jozefien Daelemans is hoofdredactrice van Charlie Magazine.

Heel Hollywood kende de verhalen over filmproducent Harvey Weinstein die de afgelopen dertig jaar tientallen vrouwen aanrandde. Zijn reputatie was een van Hollywoods grootste publieke geheimen. En toch vragen mensen zich af hoe het kan dat hij dertig jaar lang ongestoord zijn gang is kunnen gaan. Het antwoord is eenvoudig: Weinstein had macht. Vrouwen werden gechanteerd met het feit dat ze hun job zouden verliezen als ze nee zeiden. Omstaanders wilden hun nek niet uitsteken om de waarheid aan het licht te brengen. Voor vele jonge acteurs en actrices betekende Weinstein immers het begin van hun carrière. Don't bite the hand that feeds you. Ik hoorde iemand zeggen: "Zulke dingen zijn typisch voor Hollywood.