Laagste aantal moorden ooit in Brussel

De Brusselse gerechtelijke politie kreeg vorig jaar 22 moorddossiers binnen. Dat is het laagste aantal ooit, meldt de krant La Dernière Heure. Ook voor dit jaar zou het cijfer laag liggen. Het lijkt nogal wrang, maar volgens de politie heeft het huidige terreurklimaat er iets mee te maken. "De aanwezigheid van de politie en ook van militairen in het straatbeeld is volgens mij een van de verklaringen", zegt commissaris Jean-Michel le Moine, hoofd van de sectie misdaad van de Brusselse politie. Bij de cijfers moeten wel enkele kanttekeningen gemaakt worden. Zo zijn de slachtoffers van de aanslagen en de moordzaken waarbij de dader onmiddellijk bekend is (bijvoorbeeld bij familiedrama's) niet opgenomen in deze cijfers. Momenteel wordt 65 procent van alle moordzaken in Brussel door de politie opgelost.