La Redoute houdt van collabs

Voor het najaar overtuigde de Franse keten La Redoute twee kledingontwerpsters om een interieurcollectie voor hen te maken.

AGNÈS B. ONTWIERP BED- EN BADLINNEN

Hoewel agnès b. al heel lang meedraait, heb je nooit een decocollectie ontworpen?

Agnes B.: "Inderdaad, dit is het begin. Toen La Redoute me vroeg, stemde ik meteen in omdat hun spullen erg betaalbaar zijn. En je kunt er gemakkelijk je huis mee opfleuren. Interieurspullen vragen om totaal andere leveranciers dan die voor onze modecollectie. Bij La Redoute kenden ze die wel, en dat is heel vlot verlopen. Maar ik had er al lang zin in, om zoiets te doen."

Beschrijf je collectie eens?

"Er zijn de typische strepen, die je vast van mijn T-shirts kent. Strepen doen sterk denken aan de zee.