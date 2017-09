La bella donna chi scrive

Het is niet omdat mijn kinderen niet meer mee willen dat ik niet alleen op reis kan gaan, dacht ik overmoedig vijftien jaar geleden. Blijgezind stapte ik met koffer en hond de auto in, zwaaide iedereen uit en vertrok naar Sicilië. Voor minstens zes weken. Jarenlang was ik in datzelfde bestelautootje op reis geweest met mijn jongste, de oudste was het huis al uit. Ik had het keurig ingericht: matras op maat laten maken, een muskietennet aan het plafond bevestigd. In een winkel voor vissersspullen had ik enkele netjes gekocht en die bovenaan overdwars aan de zijkanten opgehangen, daar konden de kleren in. Beneden aan de zijkanten twee houten schapjes met daarbovenop een bidon water, een bibliotheekje, een dvd-theekje en een minikeukentje.