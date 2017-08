Kwispelende staart duidt niet op blijdschap

Met de staart kwispelen is deels aangeleerd, deels aangeboren gedrag waarmee de hond een gerustellend signaal uitstuurt. Hij laat er ondergeschikte dieren mee weten dat hij ongevaarlijk is en sterkere dieren of mensen dat hij hun suprematie niet bewist. Dat stelt professor Rudi D'Hooge van het Laboratorium voor Biologische Psychologie (KU Leuven) in de online Dagkrant van de KU Leuven. D'Hooge ontkent daarmee de wijdverspreide mening dat een hond al kwispelend uiting geeft aan een gevoel van blijdschap. De Leuvense hoogleraar waarschuwt er ook voor om kwispelende honden die je niet kent zomaar te vertrouwen. "Je zou niet de eerste zijn die gebeten wordt".