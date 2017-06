Kwart meer leidingwater verbruikt

De Vlaming heeft de voorbije dagen een kwart meer drinkwater verbruikt dan normaal. Belangrijkste reden voor die stijging: de regenwaterputten zijn leeg, waardoor huishoudens op leidingwater moeten overschakelen. Het gemiddelde drinkwaterverbruik in Vlaanderen ligt op 100 liter per dag per persoon. Maar tijdens de hittegolf van de voorbije dagen is dat fors gestegen. Gemiddeld verbruikte de Vlaming woensdag 125 liter, met een uitschieter van 131 liter in West-Vlaanderen. Het meerverbruik is onder meer toe te schrijven aan de vele zwembaden en plonsbadjes die de voorbije dagen gevuld zijn. Daar gaat al snel een 10.000 liter leidingwater in. "Ook belangrijk: regenwaterputten vallen leeg, waardoor mensen moeten overschakelen naar kraantjeswater voor het verbruik in huis én om in de tuin te sproeien", zegt Kathleen De Schepper van de Watergroep.