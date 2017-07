Kwart Belgen verdient te weinig om op reis te kunnen gaan

De zomer is in volle gang. Voor de meesten onder ons betekent dat op reis gaan en ontspannen. Een avontuurlijke bergvakantie in de Alpen, zonnekloppen in de Caraïben of gewoon een weekje aan de Belgische kust. Maar lang niet iedereen kan zich dat veroorloven. Van alle Europese huishoudens zegt één op de drie niet een week op vakantie te kunnen (32,9 procent) en tijdens de zomermaanden noodgedwongen thuis te blijven. In België gaat het over ruim een kwart, zo'n 26,3 procent. Ons land staat daarmee twaalfde op de Europese ranking, net na buurlanden Nederland (16,2 procent), Duitsland (19,2 procent) en Frankrijk (23,4 procent). De noordelijke landen hebben het minst moeite om zich een vakantie te permitteren. In IJsland moet slechts 4,5 procent thuisblijven.