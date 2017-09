Kwart bedrijfsleiders investeert niet in opleidingen

Opleiding en vorming: het is een van de elementen uit de wet-Peeters rond Werkbaar Werk. De werkgever wordt daarbij wettelijk verplicht om gemiddeld twee opleidingsdagen per werknemer per jaar te voorzien. Op termijn moet dat uitgroeien tot zelfs vijf dagen. Tot voor kort waren de regels anders: dan moesten ze 1,9 procent van de loonmassa investeren in opleiding.