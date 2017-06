Volgens mij zijn er twee soorten Belgen: zij die iets hebben met de zee, en zij die er nooit komen. De zeemensen kan men dan weer onderverdelen in 19 subtypes, voor elke badplaats één. Gaat u graag naar Bredene? Grote kans dat uw buurman u van naturisme verdenkt. Hebt u wel iets met Oostende? Dan bent u vast een hippe vogel, die graag naar het theater gaat, en wellicht ook nog uit Gent komt. Komt u weleens in Knokke, dan rijdt u minstens met een Porsche of Maserati, zoeft u eenmaal ter plekke rond in een golfkar, en draagt u uw trui altijd geknoopt over uw schouders. Blankenberge-fan? Dan zit er vast een trainingspak in uw valies, of minstens zo'n onflatteuze driekwartbroek die veel te breed is.