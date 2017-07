Kushner: 'Geen ongepast contact met Russen'

De schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, is verhoord door het Congres. Hij ligt onder vuur omdat hij zijn contacten met de net opgestapte Russische ambassadeur Sergej Kisljak verzweeg. "Ik had geen ongepaste contacten met Russen", verdedigt Kushner zich. The New York Times onthulde in april dat Kushner in december een ontmoeting had met Kisljak in de Trump Tower in New York. Kushner stelde de Rus toen voor een geheim communicatiekanaal op te zetten tussen het Trump-team en het Kremlin. Dat ontkende hij nu. Kushner had in juni 2016 met Donald Trump Jr. en Paul Manafort ook een ontmoeting met de Russische advocate Natalia Veselnitskaja. Zij bood info aan over Hillary Clinton. Kushner verklaarde dat de hoorzitting "heel goed" verlopen is.