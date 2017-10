Kunst in rood pluche

"Ik ben het niet gewoon om het woord te nemen in de Belgische Senaat". Pierre-Olivier Rollin, directeur van het museum BPS22 in Charleroi, heeft moeite om zijn microfoon aan de praat te krijgen bij de preopening van Superdemocratie: de Senaat der dingen. Een gezamenlijke kunstententoonstelling in een regeringsgebouw is dan ook niet iets wat elke dag plaatsvindt. Maar samen met zijn collega's Bart De Baere (M HKA, Antwerpen) en Paul Dujardin (Bozar, Brussel) is dat wel wat Rollins met Superdemocratie heeft gerealiseerd. Het idee: cultuur weer op de politieke agenda zetten en het publiek naar de Senaat brengen.