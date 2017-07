Met ruim honderdduizend bezoekers sinds maart was de grote tentoonstelling over Amedeo Modigliani in Genua een groot succes. Klein probleempje: het grootste deel van de tentoongestelde kunstwerken blijkt niet gemaakt te zijn door Modigliani (1884-1920), maar blijken ordinaire vervalsingen. De expo werd onmiddellijk gesloten. FILM. Dimitri Vegas and Like Mike, Vlaanderens bekendste dj-duo, hebben een rol te pakken in Patser, de film van Vlaanderens bekendste regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. De beide duo's leerden elkaar kennen toen ze samenwerkten voor de clip van 'Melody', het liedje voor het EK voetbal van 2016. Vegas en Mike spelen in Patser bewakingsagenten in de Antwerpse haven. TV. Na zijn gastrol in Game Of Thrones heeft Ed Sheeran de smaak te pakken. De zanger heeft opnieuw een rolletje gescoord, deze keer in The Simpsons.