Kums speelt zichzelf weer in de gratie

Het weekend is een emotionele rollercoaster geweest voor Sven Kums. Vrijdagavond zat hij op de tribune tegen Lokeren (3-2), omdat coach René Weiler oordeelde dat "Kums niet in vorm is". "Maar als hij zich op training bewijst, kan het dat hij wel bij de achttien zit voor Bayern München", klonk het op de persconferentie na de krappe zege. Zaterdag bleken dat loze woorden. Nog voor er een bal getrapt was, meldde Weiler Kums al dat hij niet mee op het vliegtuig richting Duitsland zou mogen stappen. Nochtans had de Zwitser op dat moment nog geen selectie gemaakt, maar toen al meende hij dat hij Kums, in zijn ogen niet in staat om hoog druk te zetten, niet nodig zou hebben in de Allianz Arena.