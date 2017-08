Kums: 'Kiezen tussen Anderlecht en Gent was zwaar'

Halfweg april. De iPhone van Mogi Bayat rinkelt. Het is Vincent Mannaert. "We zouden Sven Kums graag terug naar België halen." De CEO van Club Brugge is goed op de hoogte van de situatie waarin de gewezen Gouden Schoen in Italië verzeild is geraakt. Na een halfjaar bij Udinese kwijnt Kums er weg op de bank. Al sinds februari weet de voormalige draaischijf van AA Gent: "Hier stopt het straks voor mij." In zijn appartement in Udine begint Kums steeds vaker te zappen naar matchen van Watford FC - de club die hem voor 9 miljoen euro bij de Buffalo's wegplukte en vervolgens uitleende.