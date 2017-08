Kumpen debuteert in NASCAR

Kumpen houdt van de VS en brengt veel tijd in Miami door. De Limburgse ondernemer, tot voor kort de drijvende kracht achter Ridley Bikes en nu onder meer bezig met Tuningbedrijf Heinz, heeft zijn liefde voor de Amerikaanse cultuur nooit onder stoelen of banken gestoken, ook niet in de racerij. Hij racete eerst in de Europese GT-wedstrijden met Viper en Corvette en won ondertussen tweemaal de titel in de Europese versie van de NASCAR, de NASCAR Whelen Euro Series. Dankzij zijn tweede titel vorig jaar kreeg Kumpen de kans om ook in de VS aan de slag te gaan.