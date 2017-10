Kruipt Mediahuis helemaal uit De Vijver?

De eigenaars van VIER, VIJF en Woestijnvis werken plannen uit om de aandeelhoudersstructuur opnieuw te hertekenen. Telenet en Mediahuis praten over een nieuwe structuur met Wouter Vandenhaute, de gedelegeerd bestuurder van De Vijver, die in het midden van het bed ligt.

Nauwelijks twee weken nadat De Persgroep de enige eigenaar werd van VTM & co. - medeaandeelhouder Roularta werd uitgekocht en kreeg De Tijderbovenop -, is er al een nieuwe verschuiving op til in medialand. Deze keer draait het rond De Vijver Media, de eigenaar van de tv-zenders VIER, VIJF en ZES en het productiehuis Woestijnvis. Telenet (met CEO John Porter) heeft nu de helft van De Vijver Media in handen (zie grafiek); 30 procent zit bij Mediahuis (CEO Gert Ysebaert), de uitgever van onder meer De Standaarden Het Nieuwsblad.