Krijgt Ketnet een broertje of niet?

De VRM bekeek onder andere de economische impact van zo'n nieuwe kinderzender op het Vlaamse medialandschap, maakte de vergelijking met het buitenland en bevroeg de betrokken partijen over de meerwaarde van Ketnet Jr. Maar een uitgesproken 'ja' of 'neen' op de vraag of de openbare omroep een zender uit de grond moet stampen specifiek gericht op peuters en kleuters, kwam er dus niet. Alles hangt af van wat de Vlaamse regering wil, laat de VRM in de conclusies weten.