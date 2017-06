Kreeg POETIN een forum van Oliver Stone?

Hoe interview je een president die je misschien geen dictator mag noemen, maar die met zijn nationalistische en autoritaire machtspolitiek en misprijzen voor mensenrechten wel aardig in de buurt komt? De goede aanpak kiezen is steeds een moeilijke afweging. Kijk maar naar de kritiek die de VRT en Knack kregen toen ze de Syrische president Assad interviewden. Hetzelfde zie je terug in de commentaar op The Putin Interviews. Oliver Stone ontmoette Poetin twaalf keer sinds juli 2015, een moment waarop in de verste verte nog geen sprake was van Donald Trump als volgende president van de Verenigde Staten en er nog geen heisa was over Russische inmenging tijdens die verkiezingsrace.