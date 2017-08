Krampachtig slotakkoord van SPRINTICOON

Na 21 passen verkrampte Usain Bolts lichaam plotseling. Hij schoot omhoog, terwijl hij links en rechts werd gepasseerd door andere sprinters. Hij hinkte een paar keer op zijn rechterbeen met een van pijn vertrokken gezicht. Er kwam een vloek over zijn lippen. Hij hinkte verder op links en rechts. Toen bracht hij zijn lange lichaam via een noodkoprol op de atletiekbaan tot stilstand. Uit zijn gelaatsuitdrukking sprak afschuw. In een persverklaring liet de Jamaicaanse teamarts Kevin Jones weten dat Bolt was geveld door acute kramp in zijn linkerhamstring, de lange spier aan de achterzijde van het bovenbeen.