Krakend gebak

Ik maak pannenkoeken, jongens. Dat is mijn specialiteit." In zijn met kookboeken overladen keuken, in Molenbeek langs het Kanaal, breekt Wim Ballieu eieren in een kom, giet er melk en bloem bij en klutst erop los. Behendig zwiert hij een rond stuk deeg de lucht in en vangt het op in de oude pan. "Dat is het recept voor goede pannenkoeken", zegt hij wijselijk. "Een oude, gietijzeren koekenpan." Hij neemt een tweede roestig exemplaar van het vuur en klopt met de zijkant twee-, driemaal tegen zijn fornuis. De pannenkoek komt vlotjes los van de bodem. "Zo kun je een echt Ballieu-fornuis herkennen", grijnst hij.