Kraakvers veggiekookboek mikt op gezinnen

Midden-Oosterse wraps met zoete aardappel

voor 2 personen Ingrediënten 1 kleine zoete aardappel, 1⁄2 tl gemalen komijn, 1⁄4 tl kurkuma, 1⁄2 tl zeezout, 1⁄4 tl versgemalen zwarte peper, 2 el extra vierge olijfolie, 2 volkoren- of boekweittortilla's of platbroden, 2 handjes gemengde sla, 10 plakjes komkommer, 2 scharreleieren (hardgekookt, gepeld en in vieren), 2 zachte dadels (pit verwijderd, in dunne plakjes), 40 g feta (verkruimeld), pitjes van 1⁄4 granaatappel, 2 el tahin, zeezout en versgemalen zwarte peper Zo maak je het 1. Verwarm de oven voor op 200°C (gasstand 6) en bekleed een bakplaat met bakpapier. Was en droog de zoete aardappel en snijd met schil en al in plakjes van 5 mm dik. Leg ze in een schaal en voeg de specerijen, zout, peper en olie toe en schep om tot alles goed gemengd is. 2.