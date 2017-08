Koraalvriendelijke zonnecrème is in opmars

In de VS zit het schadelijke oxybenzon in tientallen crèmes. Ook op de Nederlandse Antillen wordt het veel gebruikt. Europa is er al veel strenger op. In Nederland zelf zit het in elk geval nog in zonnebrand van Vison, maar de meeste andere grote merken, zoals Nivea, Vichy en Ambre Solaire, lijken ervan verschoond. Wie de stof wil vermijden, heeft genoeg keuze uit alternatieven op minerale basis, met zink- of titaniumoxide. Deze mineralen reflecteren UV-licht en zijn veilig voor het koraal. Nadeel is dat ze een wit laagje op de huid geven. Dat doen ze niet als je ze gebruikt in nanovorm, met extra kleine deeltjes. Maar van die nanodeeltjes is dan weer onbekend of ze schadelijk zijn voor het koraal.