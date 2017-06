Koopwoede Gent verraadt veel ambitie

Bij AA Gent kijken ze tegenwoordig niet meer op een miljoen meer of minder. Het voorbije halfjaar spendeerden de Buffalo's ruim 18 miljoen euro. Laatste transfer is de Kroaat Franko Adrijasevic voor 4 miljoen. Nooit eerder rolde het geld zo genereus in Gent. "Maar vergeet niet dat we ook veel geld binnenkregen", verklaarde voorzitter Ivan De Witte. "Dat bedrag is eveneens ongezien. De transfers van Kums, Depoitre en Sels hebben ons een pak mogelijkheden gegeven." Het verraadt wel dat Gent bijzonder ambitieus aan het seizoen begint. De Witte: "Dat zal niemand ontgaan zijn. We versterken ons waar nodig om competitief te zijn.