Koningin van een land zonder zekerheden

"Arriva! Arriva!" Geklemd tussen Amerikaanse en Japanse toeristen roept een Italiaans meisje haar moeder toe. Daar is dan eindelijk de Queen. In een Bentley. Waar is de gouden koets? Waar zijn de koninklijke paarden? Voor het sinds 1974 beleeft het Verenigd Koninkrijk een troonrede zonder veel pracht en praal, nota bene het vakgebied waar de Britten in uitblinken. Een beter bewijs dat het land roerige tijden beleeft, is er niet. Wie het koninkrijk bestuurt, is niet duidelijk. "Het is een zootje in Westminster", zegt Bob Cheney, een 60-jarige Airbus-ingenieur (en brexiteer) uit Southend, die naar Londen is gekomen om de koningin en de premier te zien.