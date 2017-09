Konijntje in Petrus

Een paar jaar geleden kreeg ik van een financieel expert de raad om te investeren in wijn. Wijn, begot? Jammer genoeg had ik toen (net als nu) geen budget om dat te doen, en daarbij investeer ik liever in chocolade. Het brengt niet zoveel op, maar het is dan wel aan iets besteed waar ik voor leef. Vorige week las ik dat er flessen Petrus verkocht waren aan Chinezen tegen iets meer dan 20.000 dollar (17.000 euro) per fles! Flessen die een paar jaar ervoor voor een goede 500 dollar (425 euro) aangekocht waren. Zelfs lege flessen Petrus worden verkocht op internet, wat ben je nu met een lege fles? Hoewel ik heel graag wijn drink en zeker pomerol, kan ik me echt niet voorstellen dat ik ooit zo veel geld zou geven aan een fles.