Klaar in 15 minuten

Een vermoeiende dag op het werk, file-ellende en uitgehongerd thuiskomen, het klinkt ongetwijfeld bekend in de oren. Hét moment waarop ongezonde afhaal onze redding is. Je gaat me niet horen zeggen dat een frietkotfrietje op tijd en stond niet smaken kan, maar wanneer vettige snacks en diepvriespizza's meer regel dan uitzondering zijn, is het tijd om in te grijpen. Smartmat, dat kookboxen aan huis levert, en de start-up Dagvers, het online bestelplatform voor vers bereide maaltijden, slaan de handen in elkaar om je zonder al te veel moeite toch aan een gezonde en verse maaltijd te helpen. In de nieuwe '15 minuten'-kookbox zitten twee recepten met bijhorende ingrediënten die volgens Smartmat in een kwartiertje op tafel staan. Daarnaast zorgt Dagvers voor een reeds bereide maaltijd, gemaakt met biologische ingrediënten, die alleen nog opgewarmd moet worden in de (microgolf)oven.