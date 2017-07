Kittel knalt naar eerste zege

Of het voor het eerst in drie jaar nog eens de Tour van Kittel kon worden, vroegen we ons af. Zoveel kracht, zoveel zelfvertrouwen ging de voorbije weken van hem uit. Ook Philippe Gilbert had het in de gaten. "Win jij maar snel even die etappe voor ons", had hij zijn Duitse kompaan lachend aangepord. "Dan is de druk meteen van de ketel." Kittel deed zijn job in Luik en koppelde er enkele mooie cijfers aan vast. Zijn tiende ritzege ooit in de Tour, evenveel als Van Poppel, Abdoesjaparov en QuickStep-ploegleider Tom Steels.