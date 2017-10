Kitchenista

Smakelijk erfgoed

'Zwienemutsen' - licht gepekelde en gekookte varkensmagen uit Oostende, Kontichse specfour ofte gevulde speculaas, Gentse Tierenteyn-mosterd, advocaat en graanjenever van de Oost-Vlaamse destilleerderij Filliers: het zijn enkele van de negen nieuwe erkende Vlaamse streekproducten. Een label dat in het leven geroepen werd om het culinaire erfgoed van een regio herkenbaar te maken en in ere te houden. streekproduct.be

KLEIKOPPEN

Sigrid Volders en Joke Leonare vormen samen het duo achter keramiekstudio Clay Club. Ze maken gebruiksvoorwerpen met natuurlijke vormen waarvan je ziet dat ze handgemaakt zijn.

Hoe ben je gestart met keramiek?

"Ik wou graag iets helemaal from scratch met mijn handen maken. Na de eerste keer potten draaien, was ik onmiddellijk verkocht. In het begin kreeg ik twee uur per week les op een klein zolderkamertje, ondertussen volg ik al drie jaar deeltijds les op de academie van Antwerpen.