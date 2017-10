Killer op pillen?

portret. Een blik in het hoofd (en het medicijnkastje) van de dader van de schietpartij in Las Vegas

Een week lang blaften pro en contra elkaar op sociale media toe. Terrorist. Geen terrorist. 'Omdat hij rijk en blank was of wat?' Wat waren de motieven van Las Vegas-schutter Stephen Paddock? Misschien, denkt toxicoloog Jan Tytgat, moeten we eens in zijn medicijnkastje kijken.

Op de bewakingsbeelden, eerder deze week verspreid door NBC News, beent hij in z'n eentje met een wit plastic zakje in de hand door een zaal vol bingomachines in het Cosmopolitan Hotel in Las Vegas. Het heeft iets aandoenlijks, deze buikige late vijftiger alleen in een zaal vol glitter en flikkerende bingomachines. Hij loopt weg van de camera. En opeens valt hij. Smak, met z'n gezicht tegen de grond. Je spoelt terug, je kijkt nog eens. En met alles - of eerder het weinige - dat je intussen over de man weet, zie je steeds minder waarover hij is uitgegleden.