Kijker wordt regisseur

Voor liefhebbers van discuswerpen, kogelstoten of ver-, hoog- en polsstokspringen was het niet altijd een plezier om de Memorial Van Damme op tv te volgen. Af en toe dook er weleens een spectaculaire sprong of worp tussen de loopnummers op, maar de volledige competitie volgen was zo goed als onmogelijk. Tot nu. Samen met start-up Kiswe Mobile pakt Sporza vrijdagavond uit met een app die kijkers toelaat om op hun smartphone of tablet te switchen tussen de verschillende camera's die alles in beeld brengen wat er in het Koning Boudewijnstadion gebeurt.