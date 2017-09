Kijken in de ziel

Ruim twintig jaar lang trok hij de wijde wereld in voor de beste foto's op het juiste moment. Maar de Volkskrant-fotograaf Joost van den Broek is gestopt. Hij is op. En dat terwijl hij nog maar 49 is. Kroniek van een aangekondigde burn-out. En een greep uit zijn mooiste foto's, om te tonen hoe groot het gemis zal zijn.

Daar staat hij, op klompen achter het zelfgetimmerde hekje van zijn kleine woonboerderij, verscholen achter een dijk langs de Waal. Joost van den Broek, met al zijn bescheidenheid de beste portret- en reportagefotograaf van Nederland, zal onder de perenbomen in zijn bloemrijke tuin vertellen waarom hij alleen nog maar kippen, bloemen en vogels op zijn erf fotografeert. En niet meer de wereld intrekt om die in ontroerend mooie beelden te vangen.