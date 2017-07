KIJKCIJFERKANON zonder geestelijke vader

Een Hollywood-ster voor de camera en een grote naam uit datzelfde Hollywood die voor de scenario's moest zorgen. De Britse zender Sky Atlantic had er behoorlijk wat centen voor over om van de nieuwe thrillerreeks Riviera een succes te maken. Ze vlogen Julia Stiles, bekend van de Bourne-films, over om de hoofdrol te spelen en vroegen Oscar-winnaar Neil Jordan, de man achter Interview with the Vampire en The Crying Game, om de grote verhaallijnen te schrijven. Om de kans op succes nog wat te verhogen kreeg die daarbij de hulp van John Banville, de Ierse schrijver die in 2005 nog de Booker Prize won voor zijn roman The Sea.