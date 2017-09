Kijk hoe lekker mannelijk ik ben

Mannenlijven. Ze staan sinds de oude Grieken en Romeinen symbool voor kracht en deugdzaamheid, voor viriliteit en macht. Antieke, gespierde halfgoden, keizers en generaals sieren musea wereldwijd en golden lang als het na te streven lichaam. Althans in de kunst. In het echte leven was dat gespierde mannenlijf niet noodzakelijk om symbool te staan voor macht. Daarvoor hadden mannen namelijk iets eenvoudigs op zak: het monopolie op de macht. Schoonheid en ijdelheid was een frivoliteit die alleen aan de ledigen van de samenleving besteed was: vrouwen.