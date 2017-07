Kherbache maakt brandhout van Homans' diversiteitsplan

Het zit snor met het diversiteitsbeleid bij het personeel van de Vlaamse overheid. Dat was de conclusie van bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) bij de voorstelling van het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017 in de commissie Bestuurszaken. Volgens Homans was in 2016 8,9 procent van de personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. Daarvan was 5,4 procent van buiten de EU, wat precies 1 procent méér was dan het jaar voordien. "Maar die verbetering is toe te schrijven aan een nieuwe manier van tellen, niet aan een actief beleid om meer mensen met een migratieachtergrond aan te trekken", stelt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) die de cijfers opvroeg.