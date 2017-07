Kevin Spacey geeft acteerles, voor 79 euro

De internationale markt voor e-learning was in 2015 goed voor een bedrag van 107 miljard dollar (94 miljard euro). Dat blijkt uit cijfers die Global Industry Analysts deze week bekendmaakte. Geheel in de luwte is de industrie van het online leren op korte tijd gigantisch geworden. Wie zich de afgelopen weken op sociale media bevond, werd om de oren geslagen met reclame voor MasterClass. Deze start-up uit San Francisco strikt wereldsterren en laat hen een online videocursus in elkaar steken. Voor 90 dollar (79 euro) per cursus krijgt de student levenslang toegang tot lessen van onder meer Kevin Spacey, Aaron Sorkin, Serena Williams, Usher, Deadmau5 en Hans Zimmer.