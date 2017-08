Kevin Borlée fit voor 4x400 meter

Goed nieuws voor de Belgische estafetteploeg: Kevin Borlée kan zaterdag starten in de reeksen van de 4x400 meter. "Kevin voelde zich zwak, maar kan vandaag opnieuw trainen", laat zijn vader en coach Jacques Borlée weten. De Belgische kampioen op de 400 meter is de enige atleet van onze delegatie die getroffen is door het buikgriepvirus dat dertig atleten verraste tijdens het WK. "Toen hij zondagavond terugkeerde van het stadion, kreeg hij er na zijn maaltijd last van", verklaart Jacques Borlée. "We hebben Kevin en Jonathan in quarantaine gelegd. Ze bleven op hun kamer en aten afzonderlijk van de groep. Ik denk dat het virus zich in het stadion verspreid heeft via de handen of door het ijs in drankjes." De Belgian Bullets hopen zich te plaatsen voor de finale van zondag.