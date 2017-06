Keukeleire naar Tour, Theuns niet

Drie jaar na zijn debuut is Jens Keukeleire er nog een keer bij in de Tour. De 28-jarige Bruggeling, winnaar van de Ronde van België en vorige zondag tweede in de Elfstedenronde, krijgt een vrijbuitersrol bij Orica-Scott. "Maar Jens rijdt in de eerste plaats in dienst van onze twee kopmannen, Simon Yates en Esteban Chaves", zegt teammanager Matthew White. Roman Kreuziger en Mathew Hayman zijn de wegkapiteins. Edward Theuns mist wel de Tourboot bij Trek-Segafredo. Na zijn valpartij in de Ronde van België en de conditionele dip in de Dauphiné was zijn kans op selectie klein geworden. Ook Jasper Stuyven, die de Giro reed, is er dit jaar niet bij. Kopman is tweevoudig Tour-winnaar Alberto Contador. John Degenkolb mag zich uitleven in de sprints.